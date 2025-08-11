КДК не будет наказывать Станковича за поведение в матче против «Локомотива»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, рассмотрит ли комитет поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:4).

— По ходу матча были эпизоды, где игроки «Локомотива» спорили с главным тренером «Спартака», а также сам Деян Станкович прихватил Сесара Монтеса.

— В рапорте делегата и в протоколе матча этой информации нет. Рассмотрим только скандирования болельщиков «Спартака» и «Локомотива».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Станкович в перерыве матча схватил за торс Монтеса.

После 4-го тура «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (12 очков).