11 августа, 11:15

КДК не будет наказывать Станковича за поведение в матче против «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, рассмотрит ли комитет поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:4).

— По ходу матча были эпизоды, где игроки «Локомотива» спорили с главным тренером «Спартака», а также сам Деян Станкович прихватил Сесара Монтеса.

— В рапорте делегата и в протоколе матча этой информации нет. Рассмотрим только скандирования болельщиков «Спартака» и «Локомотива».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Станкович в перерыве матча схватил за торс Монтеса.

После 4-го тура «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (12 очков).

ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • _моро

    вот жаль нормальных болел спартака, столько лет тренера нет у спартака. все эти истерички абаскали-тедеску-станковичи толко для тупой свинячей толпы,

    11.08.2025

  • Aleks24

    Дай дураку дорогу и психу покуражится. Представляю, как бы визжали Григорянц, представители судей, КДК и те кто свечку держали у постели Монтеса, если ли бы, например, так себя вел Галактионов.

    11.08.2025

  • hattabych

    Капец, какие все нежные стали, как соперника в колено пнуть, так не балет же. А царапинку, которую жена или любовница ночью оставила, третий день на Станковича пытаются повесить день.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Ну дык попробуй. Уверен, ты до ноги не успеешь, добраться, как в нокауте окажешься.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Да он еле поворачивается, какой там бросок через бедро... Пусть радуется, что челюсть цела. Монтес парень вспыльчивый.

    11.08.2025

  • vvi432

    А разве не видели Григорянц и представители судей, КДК, как станкович аплодировал судейским решениям или как изображал экран дисплея после гола в ворота Локомотива! Разве это не провокация?

    11.08.2025

  • vlad654

    Он в более тяжёлом весе и мог бы при желании оформить бросок через бедро с переломом ноги у мексиканского костолома, да пожалел придурка.

    11.08.2025

  • vlad654

    Надо было мексикашке ногу оторвать, чтобы не бил техничных игроков. Пожалели костолома.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Борода уже седая, а всё в драку лезет. Да ещё на здоровенного Монтеса!

    11.08.2025

