КДК не будет наказывать Станковича за поведение в матче против «Локомотива»
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, рассмотрит ли комитет поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:4).
— По ходу матча были эпизоды, где игроки «Локомотива» спорили с главным тренером «Спартака», а также сам Деян Станкович прихватил Сесара Монтеса.
— В рапорте делегата и в протоколе матча этой информации нет. Рассмотрим только скандирования болельщиков «Спартака» и «Локомотива».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Станкович в перерыве матча схватил за торс Монтеса.
После 4-го тура «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (12 очков).
Новости