Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 11:59

КДК накажет ЦСКА за поведение тренерского штаба в матче против «Зенита»

Александр Абустин
корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 3-го тура РПЛ.

«Пари НН» — «Локомотив»: задержка выхода команды «Пари НН» из раздевалки на 2 минуты и перед началом второго тайма на 3 минуты.

«Краснодар» — «Динамо»: выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мусаева. Также неподобающее поведение команды, предупреждение четырех футболистов и двух официальных лиц клуба.

«Акрон» — «Спартак»: задержка выхода из раздевалки на две минуты у обеих команд.

«Балтика» — «Оренбург»: задержка выхода команды из раздевалки «Балтика» перед началом матча на 3 минуты и перед началом второго тайма на 2 минуты.

«Зенит» — ЦСКА: выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Челестини и тренера по работе с вратарями Крамаренко. А также неподобающее поведение команды ЦСКА, а именно предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой милый и нежный красно-белопопенький юноша!

    04.08.2025

  • wasp00000

    А тренерский штаб кричал "Зенит позор российского футбола" ?

    04.08.2025

  • Sergey Sparker

    Совсем ебну..сь! Судью надо на детектор лжи. Очевидное купленное судейство! Где этот подонок насобирал нарушений ЦСКА втрое против голубогот болота? Как умудрился выдумать пенальти? Как умудрился незамечать подлых ударов сзади по ногам игроков ЦСКА? Просто подлецы!

    04.08.2025

  • Gavr49

    В принципе согласен, но это нужно давать за игру руками вообще. Футбол - это игра ногами в мяч. И руки не должны принимать участие в игре.

    04.08.2025

  • Павел Леонидович

    пусть клоун еськов это оплачивает, его косяк, а люди по делу возмутились

    04.08.2025

  • bandradio

    Ничего не могу сказать про Спартак, не смотрел. Не мое. Просто надеюсь во втором круге в Москве судейство будет более объективным.

    04.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а дельфина за петушиные вскукареку - премируют?)) тотемая птыца лехаима милляра?))

    04.08.2025

  • Николай Белостоцкий

    футбол превращается в обычную уличную драку. Задержки за футболку стали обыденностью. На это нарушение судьи перестали реагировать. И совершенно напрасно. Честной борьбы становится всё меньше и меньше. Если судьи что-то не заметили, нужна помощь Вара. Но Вару многое запрещено. Получается замкнутый круг. Теперь футболисту не нужно тренироваться, достаточно просто схватить соперника за футболку. Вот и вся суть футбола. Моё предложение, конечно, радикальное, один раз схватил соперника за футболку. хоть на мгновение, предуреждение. Второй раз-удаление, с последующей дисквалификацией на 3 матча...Может хулиганы поумнеют...

    04.08.2025

  • alex-ls

    опять Спартак ноет, всего то пенальт дали, а вы забейте 5!

    04.08.2025

  • AnTaras

    Их меньше было:grinning: Еслиб не удаление, то перегнали бы:grinning:

    04.08.2025

  • Горын

    Балтика и ЦСКА самые грязные команды тура. 23 и 21 нарушений соответственно. Даже пищевин , на удивление, меньше фолил. Всего одного удалили.

    04.08.2025

  • AnTaras

    Жаль, что не втащил?:grinning:

    04.08.2025

  • Vlаdimir

    Наблюдая за нынешним футболом невольно вспоминаешь театр. Складывается впечатление что многие футболисты много внимания уделяют актерскому мастерству, изображая подбитых воинов. И, как мне кажется, в этом разряде российские футболисты уступают импортным, которым, видимо, за этим и приглашают.

    04.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Безобразие. Только приехали, а уже распоясались. Николич такого себе не позволял

    04.08.2025

  • bandradio

    А то, что Чистяков своим однобоким судейством спровоцировал такое отношение скамейкии гроков ЦСКА в расчет не берется?

    04.08.2025

  • Александр.

    А судей, эти клоуны, не собираются штрафовать за ублюдское судейство и ошибки?!

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Кому как = Тебе наверняка прикольно быть глупым лузером-неудачником = Даже трясёшься когда буковки набираешь...

    04.08.2025

  • Rosinant

    Надо было как раз премировать, а не наказывать. Весь штаб Мойзеса держал, чтобы он судье не втащил.

    04.08.2025

  • VVSh71

    наверное чудаком на букву М, прикольно быть, Вадим?))

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Бог НЕ фраер! Поэтому Круговой и наказал ЦСКА ещё до КДК:innocent::laughing:

    04.08.2025

  • andrey7773

    Да , ты как смел холоп ,,,,,,

    04.08.2025

  • Андрей

    Радуйтесь свиньи

    04.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Согласно плана суммы штрафов на третий тур, мы выбрали следующие нарушения команд: ...и далее по вышеизложенному тексту.

    04.08.2025

    • В «Локомотиве» опровергли новость о возможном увольнении Галактионова

    Рэпер GOODY: «Самая популярная команда России — «Зенит», это мой выбор»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости