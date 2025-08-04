КДК накажет ЦСКА за поведение тренерского штаба в матче против «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 3-го тура РПЛ.

«Пари НН» — «Локомотив»: задержка выхода команды «Пари НН» из раздевалки на 2 минуты и перед началом второго тайма на 3 минуты.

«Краснодар» — «Динамо»: выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мусаева. Также неподобающее поведение команды, предупреждение четырех футболистов и двух официальных лиц клуба.

«Акрон» — «Спартак»: задержка выхода из раздевалки на две минуты у обеих команд.

«Балтика» — «Оренбург»: задержка выхода команды из раздевалки «Балтика» перед началом матча на 3 минуты и перед началом второго тайма на 2 минуты.

«Зенит» — ЦСКА: выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Челестини и тренера по работе с вратарями Крамаренко. А также неподобающее поведение команды ЦСКА, а именно предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

