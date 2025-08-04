Футбол
4 августа, 12:00

Рэпер GOODY: «Самая популярная команда России — «Зенит», это мой выбор»

Александр Абустин
корреспондент
Рэпер GOODY.
Фото соцсети

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Российский рэпер Дмитрий Гусаков, более известный как GOODY, ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Лично для меня самый популярный клуб — это «Зенит». Потому что я из Санкт-Петербурга и там одна команда, поэтому весь город болеет только за «Зенит». В Москве есть много хороших команд, тот же ЦСКА или «Динамо». Но мой выбор — это «Зенит», — сказал Гусаков «СЭ».

GOODY был участником матча баскетбольных медиакоманд на открытии проекта FONBASE в «Лужниках» в воскресенье, 3 августа.

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • m33

    А это кто?)))

    05.08.2025

  • Бен Ричардс

    А кто это, какой-то житель Питера? Тогда уж, СЭ опрашивайте всех жителей всех населенных пунктов России.

    05.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Обидно за Бузову и Беркову. Их мнения где?

    04.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Нет

    04.08.2025

  • ANTI BOMG

    какое-то чмо пернуло

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    Трипперы это да, они за Зениит))

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    GOODY, разлагайся! Ну нельзя так, это слишком радикально про утопленников Мойки.

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    Облядиедает...Что то напомнило,«Серик Белядиеспор» — турецкий футбольный клуб из города Серик в провинции Анталья. Тренер Юран.

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    Российский рэпер Дмитрий Гусаков, они там что, Бакланов, Орлов, Гусаков...Тьфу, питерская петушарня

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    Вуди дятел...Вуди Вудпекер (Woody Woodpecker в переводе с англ.?—?«дятел Вуди»), брат питерского баклана))

    04.08.2025

  • DemolisherAjax

    "СЭ" пишет что это российский рэпер,популярный наверно :) Правда я никогда не слышал о нем.

    04.08.2025

  • DemolisherAjax

    Я сегодня уже спрашивал в одной статье кто такой рэпер Obladaet? И тут спрошу - кто это ??? :)

    04.08.2025

  • spartsmen

    рэперы говна не задвинут. если ещё рэперы п. гнойный и олигофрен за зеню, то спартаку надо сдаваться ...

    04.08.2025

  • merniloskut

    Кто бы сомневался, что в северной деревне популярен российский позор!

    04.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    GOODY, разлогинься

    04.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Всё правильно сказал

    04.08.2025

  • Урусов

    несуразный опрос. Спартак - клуб, за который болеют во всей Стране!. про Зенит правильно сказал артист. у них болеют, в Ленинграде. сомневаюсь, что все или хотя бы большинство болеет в газпроме за зенит. провели бы лучше такой опрос: болеет ли 50% сотрудников газпрома за зенит?

    04.08.2025

  • TokTram_

    Рэпперы за Зенит. "Достойная" часть аудитории. )))

    04.08.2025

  • Millwall82

    Один вопрос, а кто инициатор данного... «СЭ» запустил масштабный спецпроект"(с)

    04.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Obladaet, GOODY... У дорогой редакции совсем крышу напекло от жары, походу...:grin:

    04.08.2025

  • Эрик Стейн

    СЭ запустил масштабный спецпроэкт-где цель повысить активность сайта ибо голосовалка, где на сайте сотни если не тысячи ботов, вообще не показатель...ещё спрашивают тех-кого минимум 90% людей и знают не знают)))

    04.08.2025

  • Давайте лучше спросим Пятачка.

    04.08.2025

  • NoName

    Кто это?

    04.08.2025

  • Питерский пёс

    Все петушье решили опросить?

    04.08.2025

  • Saypin

    Среди педрил ?

    04.08.2025

    • КДК накажет ЦСКА за поведение тренерского штаба в матче против «Зенита»

    Филатов заявил, что его впечатляет игра «Локомотива» в РПЛ
