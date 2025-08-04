Рэпер GOODY: «Самая популярная команда России — «Зенит», это мой выбор»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Российский рэпер Дмитрий Гусаков, более известный как GOODY, ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Лично для меня самый популярный клуб — это «Зенит». Потому что я из Санкт-Петербурга и там одна команда, поэтому весь город болеет только за «Зенит». В Москве есть много хороших команд, тот же ЦСКА или «Динамо». Но мой выбор — это «Зенит», — сказал Гусаков «СЭ».

GOODY был участником матча баскетбольных медиакоманд на открытии проекта FONBASE в «Лужниках» в воскресенье, 3 августа.

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.