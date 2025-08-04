Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 11:57

В «Локомотиве» опровергли новость о возможном увольнении Галактионова

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» опроверг возможную отставку главного тренера Михаила Галактионова в случае непопадания команды в тройку РПЛ по итогам 2025 года.

«О продлении контракта пока не разговаривали. Возможная отставка в случае непопадания в тройку по итогам года? Мы только начали чемпионат, елки-палки. Откуда эти разговоры пошли, непонятно», — сказал Филатов «СЭ».

Ранее Legalbet сообщил, что Галактионов может покинуть клуб, если команда закончит 2025 год ниже третьего места.

После 3 туров железнодорожники занимают первое место, одержав 3 победы.

Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Контракт 41-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Читайте также
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр

    Так я выводы и не делаю. Это вы ему оду хвалебную накатали. А я будучи болельщиком Локо с 95 года, пока особой радости не испытываю. Ибо по прошлым годам помню, что Галактионов мастер сыпаться после мало мальского успеха

    05.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Вот теперь точно верю, что кто-то постоянно вбрасывает негатив про Локо в СМИ.. И Секс-пресс в этом активно участвует..

    04.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Тренер тряпка всегда выгоден руководству, до поры

    04.08.2025

  • malych

    По итогам 2025-го? Интересный вопрос.

    04.08.2025

  • igorlvov

    Да это всё Орлов журналист, старый проказник воду мутит! Первое место Локо им как серпом по яйцам! В юбилейный то год! :)))))))))

    04.08.2025

  • ёzhic8

    Справедливости ради - Микеле Антонов не распространяет слухи. Он распространяет контрслухи, или слухи-через-зад, как-то так

    04.08.2025

  • h r

    Еcли делаете ставки -> bets-info.ru

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Нет времени откладывать, так можно и опоздать.

    04.08.2025

  • ёzhic8

    но - не сейчас а после победы в следующем туре

    04.08.2025

  • Топотун

    Пора Микелу поиметь в тамбуре !

    04.08.2025

  • Топотун

    Подрочи, онан !

    04.08.2025

  • Jackson 57

    С кем, с кем - со Спартаком, естественно! Во будет заруба! Я буду изо всех сил болеть за паровозов:))

    04.08.2025

  • vladmad_75

    Откуда пошли такие разоворы? А то мы не знаем как работают в 1 интересном клубе, когда внезапно появляются вбросы про клубы конкуренты. Особенно, когда у самих дела идут ни шатко, ни валко.

    04.08.2025

  • Abellardo

    Вот такие же увольняли Каменченко!

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Галактионов не справляется с задачей, поэтому увольнение видится мне единственно верным решением руководства клуба.

    04.08.2025

  • Dexterous

    мне вообще насрать на спартак. обычный середняк

    04.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ты -да , параноик . А я то здесь при чем?)) Я живу не ища заговоров , по факту . Все таки сидит в тебе Хова переферийная обидчивость . И это навсегда.))

    04.08.2025

  • igor1972

    старый дуралей))). не позорься

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Ииииииииииииигорь!!!! Ты опять всплыло, тупорылое игорёшко? Где на этот раз произошёл прорыв канализации?

    04.08.2025

  • igor1972

    Туфта инфо, один из многочисленных тупых вбросов. По составу Локомотив вряд ли на тройку будет претендовать. Но играть россиянами и радовать непременно. И в сборную их поставлять тоже.

    04.08.2025

  • hovawart645

    Вы же меня обзывали параноиком. Что я вижу то, чего нет. Что админресурс - это плод моего воображения, а Дюков в РФС ну никак не влияет на судейство и результаты в лиге. Золото Зенита все честное, и никакой узурпации власти не было! Ну вот вчера вся чтоана еще раз увидела художества ваших судей. И админресурс во всем своем ничтожестве.

    04.08.2025

  • igor1972

    сиди на пеньке и попердывай, твое дело на солнышке кости греть, а не по форумам шляться

    04.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да? Ну тогда объясни при чем параноик .)) А Баманный суд я жду . Конечно жду. Как и возрождение Казанки , и расстрел руководства ГазПрома и прекращение финансирования Зенита .)) Все это ты мне года три назад обещал.))

    04.08.2025

  • hovawart645

    Ты то куда вообще лезешь? Вернись на Пряжку, Вадик!)

    04.08.2025

  • igor1972

    ты то, чушпан, не встречай. Лежи на печи, простатит прогревай..

    04.08.2025

  • hovawart645

    Ты смысл сказанного не понял? Все, дед Деменций? Подожди, я хочу что бы вы все осознали приговор Басманного суда! А потом уже свихнулись и пошли топиться в Финский) Стройными рядами)))

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Похоже, в своём больничном прочитал.

    04.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хова , прежде чем употреблять незнакомые слова , узнай их значение .)))

    04.08.2025

  • hovawart645

    Они так Глуша брали. По звонку за копейки.

    04.08.2025

  • hovawart645

    Не льсти себе. Вчера вся страна видела, кто параноик на самом деле.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    Надо смотреть, с кем у паровозов следующая игра.

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    В Локомотиве всё возможно.

    04.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он Микеле Гандолионе!

    04.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В РЖД позвонили из аппарата и объяснили, что некрасиво опускать в год столетия команду из родного города!

    04.08.2025

  • Кот

    Вы, Микеле Антонов, не корреспондент, вы - сплетник обыкновенный (женск.) ... --------- "Клевета и сплетня — два греха, о которых и Библия и талмудическая литература отзываются с величайшим отвращением[5]. В средние века для сплетниц существовало наказание под названием «узда для ругани», когда на голову женщины надевалось металлическое устройство, удерживающее язык в неподвижном состоянии, чтобы она не могла говорить[6]." (Википедия.)

    04.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Красно белых кайнтдоунс!

    04.08.2025

  • VD44

    Уж третий тур, а межсезонье кой-кого не отпускает...

    04.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вполне в духе руководства РЖД, увольняйте этого галактикоса, а вместо него Рангника берите с Цорном на второй заход!

    04.08.2025

  • Max Stch

    Пора ..пора ...

    04.08.2025

  • baruv

    Микеле Антонов решил опубликовать экспертную оценку о своем творчестве в СЭ. Смело!)

    04.08.2025

  • hottie

    3 тура всего прошло, команда лидирует со 100%-м результатом, а какой-то идиот (вероятно некто с нициалами М.А.) уже задает вопрос об отставке тренера по итогам чемпионата.

    04.08.2025

  • Valekka

    -Соломон,сходи на рынок и купи самую большую ёмкость. - Свиные или говяжьи? -Соломон,ты шо,обморок потерял,заговариваться начал? -Таки нет,Циля-самая большая ёмкость это ухи,в них можно лить бесконечно-тебе какие?!

    04.08.2025

  • Як Цидрак

    Микеле, вам веслом по яйцам никогда не били?

    04.08.2025

  • Петров-Водкин

    Давно пора уже гнать этого Галактионова. Не тренер он.

    04.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Можем . Но с тобой веселее . Всегда приятно осозновать что есть люди глупее чем ты сам.))

    04.08.2025

  • hovawart645

    Я же говорю, что вы без меня жить не можете!!!)))

    04.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я думаю и не ответит . Тайны это великая есть.))

    04.08.2025

  • Роман Морковкин

    У Станкыча всё прекрасно, насколько мне известно. Кредит доверия безграничен. Работа кипит, новичков начали подвозить, борьба за место в десятке будет нешуточная.

    04.08.2025

  • Роман Морковкин

    Придворные начали лодочку раскачивать, а то пока все тормозят, Локо исправно набирает очки и может уйти в отрыв. В общем, сейчас Локо очень опасен и выглядит реальным конкурентом в борьбе за золото. Главное сейчас стабильность, осторожность, нельзя допустить спада как в прошлом сезоне. Убрать Галактионова - расписаться в том, что ты нулевой руководитель в футболе, так как Галактионов сейчас самый перспективный российский специалист и в моменте скорее всего сильнейший.

    04.08.2025

  • Sinaron

    Он сам ещё не решил )))

    04.08.2025

  • Футболист Сапогов

    О, топтыжка, опять за старое взялся?))) Пора в школу готовиться. А то так и будешь 3 года в шестом классе сидеть))

    04.08.2025

  • Топотун

    Сапог, хочешь Микелу вместо Спирта ?

    04.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Микелеле Антонов. Имя тебе надо чуток подшаманить. И будешь топовым журналистом, что-то близком к Якличу, никак не меньше! Фамилия правда тоже не очень для такого имени.

    04.08.2025

  • Михаил

    В свое время Галактионов из Пари ушел в Локо. Всякое писали и про внезапность для текущего клуба, и про согласованность со всеми. В общем, всякое бывает - спартак сейчас предложит и?!

    04.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Так и запишем: Legalbet - фуфло! Микеле Антонов - истеричка!

    04.08.2025

  • Андрей

    За что его увольнять

    04.08.2025

  • Derbist

    А кому Локо конкурент?

    04.08.2025

  • с13

    Самое главное слово - ЕСЛИ (посыпется). А ЕСЛИ не посыпется? А волну подняли уже сейчас. Следующий матч со Спартаком, как раз время для таких разговоров ))). Думаю у Галактионова и без этих слухов есть о чём подумать.

    04.08.2025

  • инок

    Зачем Галактионова увольнять? Команда идёт пока в лидерах нашего чемпионата.

    04.08.2025

  • the gathering !

    Политтехнологи Миллера пошли в атаку

    04.08.2025

  • Топотун

    Микела, ты в своем уме ?!

    04.08.2025

  • Rudrik31

    А чьи ж еще?! уже начали раскачивать лодку лидера чемпионата!)))

    04.08.2025

  • Jackson 57

    И в Спартак тоже Газпром покупает не пойми кого? Ох уж этот Газпром...

    04.08.2025

  • Александр

    Да рано еще какие то выводы делать по работе Галактионова. В прошлом сезоне Локо тоже первым был а потом стал только шестым. Так что время покажет. Если и в этом сезоне Локо посыпится как в прошлом, нахрен он нужен.

    04.08.2025

  • Highlander

    Дизлайк тебе. Ты не журналист ни разу.

    04.08.2025

  • mikeV

    В серьёзном издании заголовок отражает суть статьи , а в жёлтой прессе (как в СЭ) - привлекает внимание скандальностью и т.п.

    04.08.2025

  • с13

    Нормальненько так! ))) Команда заиграла, русские молодые пацаны показывают заезжим футбольным туристам как можно и нужно играть в футбол. И в этот момент, совершенно случайно, начинают распространяться слухи о возможной отставке тренера. Не Карпина, не Семака, не Станковича, а Галактионова :rofl:. Я бы ещё мог принять подобную инфу за полуправду в разрезе Мусаева. Да если, при хорошей игре и достойной борьбе, нынешний Локо станет, к примеру, четвёртым, за упакованными по самое некуда дорогими легионерами Зенитом, Краснодаром и Спартаком - уже можно будет хвалить команду и главного тренера.

    04.08.2025

  • mikeV

    все три лишние тут

    04.08.2025

  • shpasic

    СЭ - издание Антонов?

    04.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А можно узнать . В чем современность Локомотива и Галактионова ?)

    04.08.2025

  • Глупый

    это перепутали со станковичем статью

    04.08.2025

  • AnTaras

    Кто конкурент Локо?:grinning:

    04.08.2025

  • Dexterous

    Газпром раскачивает паровоз стабильности, запуская утки под колыбелью природного газа.

    04.08.2025

  • Mick Shelby

    Сразу ставлю лайк, потому что ты прав.

    04.08.2025

  • Mick Shelby

    По этой статье можно догадаться, кто распустил слух.

    04.08.2025

  • ОstWa11

    Откуда эти разговоры пошли, непонятно - ну как непоянтно? из голов людей, называющими себя журналистами СЭ :sweat_smile:

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Сегодня может и древние, а через неделю после игры со Спартаком 1-7 будут самыми свежими...

    04.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Пример с Динамо видимо заразителен. Локо тоже надоело быть в первых рядах, захотели выгнать отличного тренера и поставить гамно. А может это даже пример из Спартака, где не нужен результат, а нужны распилы, что Галактионова не нуждающегося в легионерах не интересует. А поровозные акулы сидя на мели и видя как Кахигао со своей командой аферистов на ровном месте распиливает огромное бабло, тоже захотели. Вот и начали раскачивать лодку. Дармоеды, ужасные люди, что в футболе, что в политике, что в жизни, таких только отстреливать, иначе жить не дадут никому.

    04.08.2025

  • Voorhees

    Что за бред? Галактионов самый перспективный молодой российский тренер. Это не Карпин и не Семак - это новый современный формат, за которым будущее. С новыми современными взглядами на футол, в который играют сейчас самые лучшие команды мира. А ничего, что самая российская команда Локо, единственная идёт без потерь на 1-м месте после 3-х туров в отличие от Зени, Спартака, Краснодара и Динамо с многочисленными "топ легами"? А Карпин, Семак, Алень, Тихонов, Евсеев и т. д.- это не только просто среднего уровня тренеры, но и это уже вчерашний день, это люди, которые учились и тренировли по конспектам успешных тренеров 80-х, 90-х. Но это уже не актуально! Современный футбол прогрессирует и уже давно убежал из тех времён и Галактионов в тренде и в теме этих перемен. Ещё Талалаев, хоть он и постарше, но чувствует все ньюансы и перемены и умеет перестраиваться на новые веяния, в отличие от вышеперечисленных упоротых ретроградов, которые, в принципе, не хотят обновляться.

    04.08.2025

  • AnTaras

    Точно! Ну, какой же тут Микеле:grinning:

    04.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Правильно. Когда увольнять, если не сейчас?

    04.08.2025

  • Sergey Krug

    Ну,ребята,так никто не работает уже...прежде,чем уволить,надо продлить с повышением.Учитесь у Спартака!

    04.08.2025

  • olc

    Дебилы лохмативские (руководители), вам на Галактионова молиться надо. Даже если в шестерку не попадет и то крепко думать надо ли увольнять.

    04.08.2025

  • кузя23

    "Ранее Legalbet сообщил" - сообщил сайт занимающийся ставками) Ясно-понятно.

    04.08.2025

  • BOVArius

    О! Чёт рано начали на вентилятор кидать... Хотя бы туров 10 бы подождали... Пока идём очень даже хорошо. Особняком победа в Краснодаре. Но теперь главное чтобы не повторили опыт прошлого сезона, когда тоже поднимались на первое, а потом свалились за первую пятёрку....

    04.08.2025

  • инок

    В начале сезона нельзя увольнять главных тренеров, кроме одного, максимум трёх..)

    04.08.2025

  • Митек

    Ты ж, Мыкола, сам слухи и пускаешь.

    04.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хова еще не говорил что это происки Газовой Гидры ? Ну еще скажет.))

    04.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Микеле Антонов Корреспондент ---------- Одно слово тут явно лишнее...

    04.08.2025

  • а с чего бы его увольнять? если и увольнять то...не в ЛОКО! УВОЛЬНЯТЬ надобно в СПАРТАКЕ!!! ГНАТЬ ВОН-И ЧЕМ БЫСТРЕЙ,ТЕМ ЛУЧШЕ....

    04.08.2025

  • смайлик7

    А я полагаю, что Галактионова надо прямо сейчас увольнять пока Локо наверху)) А то потом начнут пробуксовывать, будут локти кусать, что вовремя от него не избавились))

    04.08.2025

  • Александр.

    И Семина на его место))) А еще лучше Гончаренко :rofl::rofl:

    04.08.2025

  • Сон Морфей

    новости древние как говно мамонта, что там читать то

    04.08.2025

  • Адекватный спартач

    Словно мухи тут и там Ходят слухи по дворам А Микелевы Антоны Их разносят по умам

    04.08.2025

  • Митек

    Попадёт в тройку - уйдёт в Зенит!

    04.08.2025

  • Влад Сергеев

    Всю статью читать не пробовали ?

    04.08.2025

  • Derbist

    Началась раскачка конкурента

    04.08.2025

  • Игорь Районный

    Можно и со второго, не продливать контракт. Хотя до него дойти еще надо)

    04.08.2025

  • Pol Pol

    Вот станут чемпионами, обьязательно уволят ! Паровоз без машиниста, привычно уже явление .... в рассейском спорте ! Всякую шваль порулить допускают, главное условье, что б .... ничего не соображал ! А умные .... умные там не к чему ! Ещё и доедет, .... куда не надо ! Случай с Палычем, до того красноречив, что никакие прочие доводы, уже не имеют никакого, абсолютно, значения !

    04.08.2025

  • Millwall82

    с 1 места уволнять? Хотя это же Локомотив.

    04.08.2025

    • Источник: у «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Мангаша

    КДК накажет ЦСКА за поведение тренерского штаба в матче против «Зенита»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости