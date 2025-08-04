В «Локомотиве» опровергли новость о возможном увольнении Галактионова

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» опроверг возможную отставку главного тренера Михаила Галактионова в случае непопадания команды в тройку РПЛ по итогам 2025 года.

«О продлении контракта пока не разговаривали. Возможная отставка в случае непопадания в тройку по итогам года? Мы только начали чемпионат, елки-палки. Откуда эти разговоры пошли, непонятно», — сказал Филатов «СЭ».

Ранее Legalbet сообщил, что Галактионов может покинуть клуб, если команда закончит 2025 год ниже третьего места.

После 3 туров железнодорожники занимают первое место, одержав 3 победы.

Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Контракт 41-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.