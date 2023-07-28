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Сегодня, 13:30

КДК дисквалифицировал защитника «Пари НН» Александрова на один матч РПЛ

Виктория Кравченко
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КДК дисквалифицировал защитника «Пари НН» Виктора Александрова на один матч РПЛ по итогам 1-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2), сообщается на сайте РФС.

«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол — дисквалифицировать футболиста Пари Нижний Новгород» Виктора Александрова на 1 матч РПЛ", — говорится в сообщении.

На 48-й минуте встречи главный судья Сергей Иванов показал желтую карточку Александрову, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода изменил свое решение и удалил футболиста с поля.

После матча главный тренер «Пари НН» Сергей Юран выразил недовольство судейством в матче. По его мнению, защитник нижегородцев Виктор Александров не заслуживал удаления.

Источник: https://rfs.ru/news/218647
Виктор Александров
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
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