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Сегодня, 13:42

Коваленко назвал причину перехода в «Зенит», а не в «Локомотив»

Руслан Минаев
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал свой выбор в пользу питерцев. Хавбек подтвердил, что обсуждал вариант с переходом в «Локомотив».

Хавбек отметил, что принял предложение «Зенита» из-за возросшего шанса на попадание в стартовый состав после ухода Далера Кузяева и потенциального ухода Вендела.

«Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», — цитирует игрока «Чемпионат».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал домыслами новости о срыве трансфера Коваленко из-за звонка «Зенита».

30 июня питерцы объявили о объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Чемпионат
Далер Кузяев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Коваленко
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КДК дисквалифицировал защитника «Пари НН» Александрова на один матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
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Матео Кассьерра

Зенит

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Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Ростов

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Зенит

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