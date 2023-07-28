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Сегодня, 13:03

Попов считает, что Дзюбе пошел бы на пользу переход в клуб Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов дал совет игроку «Локомотива» Артеме Дзюбе перейти в чемпионат Саудовской Аравии, если у него появится предложение.

«Дзюбе 100 процентов надо ехать в Саудовскую Аравию, если появится предложение. Ехать стоит. Во-первых, там звезды. Во-вторых, о нем снова все заговорят. Не знаю, сколько есть денег у Артема Дзюбы, возможно, он обеспеченный человек и ему это не нужно. Но если он хочет играть на хорошем уровне, то Саудовская Аравия по уровню сейчас ничем не будет отличаться от чемпионата России. Стоит поехать и попробовать себя в другой среде, там и денег навалят», -цитирует Попова Legalbet.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В текущем сезоне он провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Источник: https://legalbet.ru/news/popov-dzyube-nado-ehat-v-saudovskuyu-araviyu-tam-liga/
Артем Дзюба
Алексей Попов
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