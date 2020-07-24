Президент РФС Александр Дюков пояснил, почему внесены изменения в дисциплинарный регламент. С нового сезона КДК сможет отменить ошибочно полученную желтую карточку, если она влечет за собой пропуск матча (четвертая, восьмая и т.д.).

— Есть подходы и отношение к этому в УЕФА и ФИФА. Это решение не соответствует той практике, за которую они выступают. Мы исходили из нашей российской действительности. Были случаи, не могу сказать, что много, но были. Это некий эксперимент. Посмотрим, что будет дальше. Может, через какое-то время, когда станет меньше вопросов к судейству, вернемся к прежнему варианту регламента. Отменять каждую желтую карточку? Но так мы начнем давать оценку каждому назначенному штрафному удару. (Александр Бобров)