Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи». Назначены арбитры на первый тур РПЛ
Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах первого тура Тинькофф-чемпионата России.
Главным арбитром матча «Химки» — ЦСКА назначен Владислав Безбородов. «Спартак» и «Сочи» рассудит Василий Казарцев. На матче «Ротор» — «Зенит» будет работать Алексей Матюнин. Игру «Рубина» и «Локомотива» будет обслуживать Сергей Иванов.
«Химки» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Анохин.
«Тамбов» — «Ростов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Лапочкин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Чеботарёв.
«Уфа» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» — «Сочи»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Владимир Овчинников.
«Урал» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Ротор» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.
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