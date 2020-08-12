РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Казарцев, Еськов и Иванов не получили назначений на 2-й тур РПЛ

20:51

Василий Казарцев, Алексей Еськов и Сергей Иванов не получили назначений на матчи 2-го тура Тинькофф-чемпионата России. В первом туре все три арбитра оказались в центре скандала. Казарцев был главным арбитром встречи «Спартак» — «Сочи» (2:2), а Еськов работал ВАР. В ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти, а после игры Леонид Федун заявил, что хочет снять клуб с розыгрыша чемпионтаа России.

Иванов же судил встречу «Рубин» — «Локомотив» (0:2), не назначил пенальти в ворота железнодорожников, а после игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выступил с эмоциональной речью по поводу судейства.

Опрос

проголосовало: 15931
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир