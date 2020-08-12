Казарцев, Еськов и Иванов не получили назначений на 2-й тур РПЛ

Василий Казарцев, Алексей Еськов и Сергей Иванов не получили назначений на матчи 2-го тура Тинькофф-чемпионата России. В первом туре все три арбитра оказались в центре скандала. Казарцев был главным арбитром встречи «Спартак» — «Сочи» (2:2), а Еськов работал ВАР. В ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти, а после игры Леонид Федун заявил, что хочет снять клуб с розыгрыша чемпионтаа России.

Иванов же судил встречу «Рубин» — «Локомотив» (0:2), не назначил пенальти в ворота железнодорожников, а после игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выступил с эмоциональной речью по поводу судейства.