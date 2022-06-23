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Кавазашвили: «Потеря Мозеса прилично отразится на игре «Спартака». Жаль, что он не приехал»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление пресс-службы красно-белых о том, что Виктор Мозес не приехал на тренировочный сбор в Тарасовку.

«Потеря Мозеса прилично отразится на игре полузащиты «Спартака». Он один из тех, кто постоянно играет на одном уровне. Причем, хорошем. Жаль, что он не приехал. Литвинов — замена Мозесу? Много пробовали Руслана в защите и полузащите. Он хороший игрок, но ему не хватает точности передач мяча. Если он исправит этот недостаток, то сможет существенно прибавить. Литвинов очень похож на Игоря Нетто. «Спартак» сможет сделать находку — замену великого ветерана», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее официальный сайт московской команды сообщил, что полузащитник Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака».

В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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