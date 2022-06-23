«Факел», «Торпедо» и «Оренбург» утверждены в числе участников нового сезона РПЛ
23 июня, в четверг, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.
В список из 16 клубов, допущенных до участия в чемпионате России нового сезона, были включены «Оренбург», «Факел» и «Торпедо».
Полный список клубов-участников РПЛ выглядит следующим образом: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».
Первый тур РПЛ сезона-2022/23 стартует 15-17 июля.
Источник: https://t.me/rfsruofficial/2556
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4
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5
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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