«Факел», «Торпедо» и «Оренбург» утверждены в числе участников нового сезона РПЛ

23 июня, в четверг, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

В список из 16 клубов, допущенных до участия в чемпионате России нового сезона, были включены «Оренбург», «Факел» и «Торпедо».

Полный список клубов-участников РПЛ выглядит следующим образом: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».

Первый тур РПЛ сезона-2022/23 стартует 15-17 июля.

РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23