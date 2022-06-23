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Сегодня, 13:38

«Факел», «Торпедо» и «Оренбург» утверждены в числе участников нового сезона РПЛ

Читать «СЭ» в
Мяч РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

23 июня, в четверг, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

В список из 16 клубов, допущенных до участия в чемпионате России нового сезона, были включены «Оренбург», «Факел» и «Торпедо».

Полный список клубов-участников РПЛ выглядит следующим образом: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».

Первый тур РПЛ сезона-2022/23 стартует 15-17 июля.

РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2556
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
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