Кавазашвили связывает ошибки российских вратарей с игрой ногами

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о российских голкиперах.

«Если я сейчас буду на всеобщее обозрение высказываться про Селихова, то это неправильно. Лучше я ему лично скажу. Если нужен мой совет, могу подсказать. Ругать я не могу, я же спартаковец. Будет выглядеть, что я умнее всех, умнее Абаскаля и других тренеров. Да, с «Зенитом» была чудовищная ошибка, все это понимают. Я в целом давно говорю, что вратарей наших испортили! Самое страшное, что привезли иностранные тренеры в Россию, — это игра ногами. Голкипер никогда не станет полевым игроком, у него другие задачи. Александр Селихов — один из лучших вратарей в чемпионате, Матвей Сафонов тоже, но посмотрите, сколько ошибок у него в «Краснодаре». Это все из-за игры ногами, насмотрелись на Нойера и теперь современных вратарей учат дурному», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (3:2) голкипер московской команды Александр Селихов допустил ошибку, после которой полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо забил гол.