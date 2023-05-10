Бобер: «Нельзя трансфер Писарского в «Крылья» назвать неудачным»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением об игре нападающего самарского клуба Владимира Писарского.

«Надеюсь, та игра, которую «Крылья» показывают, даст результат в итоговой таблице РПЛ. Думаю, что все будет в порядке по итогу. Если говорить про Писарского, то тут все то же самое. Владимиру нужно забить в чемпионате, и тогда вся результативность вернется. Ему гола не хватает так же, как «Крыльям» победы, все взаимосвязано. Нельзя трансфер Писарского в «Крылья» назвать неудачным, у него просто не идет», — цитирует Бобра Metaratings.ru.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе самарской команды 27-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.