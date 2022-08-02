Кавазашвили считает, что Промес может побить рекорд по количеству голов среди легионеров РПЛ

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о том, сможет ли полузащитник красно-белых Квинси Промес побить рекорд по количеству голов среди легионеров РПЛ.

«Промес — отличный исполнитель, прекрасный мастер, который заводит атаки в «Спартаке» и сам решает множество моментов. Конечно, ему по силам превзойти рекорд Вагнера и Азмуна. Это очень почетное звание лучшего бомбардира-легионера, за него стоит побороться. С его-то реализацией 15 голов не выглядят чем-то страшным. Если сам не захочет уехать из «Спартака», то за два сезона это более чем выполнимая задача», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

В текущем сезоне РПЛ Промес забил три гола в трех матчах. На данный моментв в списке легионеров-бомбардиров лиги лидируют Вагнер Лав и Сердар Азмун — 85 голов, у Квинси — 71 гол.