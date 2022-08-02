Синхронистка Чигирева предложила ввести в футболе оценки за грацию и падения

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева в шутливой форме предложила ввести изменения в правилах футбола для того, чтобы сделать вид спорта более зрелищным.

«Нужно менять судейство в футболе. Стоит добавлять баллы за грацию, прыжки, красивую пробежку, за падения. Если плашмя — больше баллов, если согнулся — меньше. Если вошел в траву без брызг, то это 10 баллов. Со своей стороны могу это заметить», — приводит РИА «Новости» слова Чигиревой.

Вчера, 1 августа, Чигирева вместе с семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Ромашиной посетила матч 3-го тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа» (0:0). Ромашина нанесла символический удар перед началом игры.