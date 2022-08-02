Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:36

Синхронистка Чигирева предложила ввести в футболе оценки за грацию и падения

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Прокофьева, Влада Чигирёва(в центре), Светлана Колесниченко(справа).
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева в шутливой форме предложила ввести изменения в правилах футбола для того, чтобы сделать вид спорта более зрелищным.

«Нужно менять судейство в футболе. Стоит добавлять баллы за грацию, прыжки, красивую пробежку, за падения. Если плашмя — больше баллов, если согнулся — меньше. Если вошел в траву без брызг, то это 10 баллов. Со своей стороны могу это заметить», — приводит РИА «Новости» слова Чигиревой.

Вчера, 1 августа, Чигирева вместе с семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Ромашиной посетила матч 3-го тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа» (0:0). Ромашина нанесла символический удар перед началом игры.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220801/chigireva-1806540249.html
Футбол
Сборная России по синхронному плаванию
Синхронное плавание
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили считает, что Промес может побить рекорд по количеству голов среди легионеров РПЛ

Билялетдинов считает, что руководству «Урала» не стоит увольнять Шалимова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости