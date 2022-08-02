Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:22

Натхо: «Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? Я счастлив своей ролью в «Партизане», но никогда не говори никогда»

Бибрас Натхо ответил, вернется ли он в Россию или ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо ответил на вопрос о том, вернется ли он в Россию или ЦСКА, если его пригласят. 34-летний израильтянин отметил, что счастлив своей ролью в белградском клубе.

«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем, — приводит слова Натхо Sport24. — Я счастлив своей ролью в «Партизане». Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори «никогда». Посмотрим».

Натхо играл за армейцев с 2014 по 2018 год. В составе красно-синих он становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

Также полузащитник выступал за «Рубин» с 2010-го по 2013-й, вместе с которым выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-natkho-vernusli-ya-v-rossiyu-ili-tsska-ya-schastliv-svoyey-rolyu-v-partizane-no-nikogda-ne-govori-nikogda
Бибрас Натхо
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Первая лига
РПЛ
ФК Партизан
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Материалы сюжета: РПЛ-2022: Кубок России в новом формате без Кубка лиги и расширения
Андрей Федун не стал комментировать слухи об уходе брата и продаже «Спартака»
Булыкин назвал безобразной игру «Локомотива» во втором тайме матча против «Зенита»
Марадишвили — о Худякове: «Он развит не по годам. Очень взрослый, несмотря на возраст»
Агент рассказал, как помогал Леону Классену попасть в Россию
В РФС рассказали, когда состоится жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России
Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»
Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»
Новая роль Мозеса, Глушаков в атаке, трансформация «Факела». 7 тактических идей тура РПЛ
Вагнер Лав назвал ЦСКА главным клубом в своей карьере
Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Монтес близок к переходу в «Динамо», ЦСКА подписывает двух новичков
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»
Новая роль Мозеса, Глушаков в атаке, трансформация «Факела». 7 тактических идей тура РПЛ
Вагнер Лав назвал ЦСКА главным клубом в своей карьере
Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Чернов признался, что в шоке от произошедшего с Пиняевым
Чернов рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Абаскале
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»
Билялетдинов считает, что руководству «Урала» не стоит увольнять Шалимова
Агент Джикии рассказал о состоянии здоровья защитника перед матчем с «Уралом»
В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Кухарчука
Вагнер Лав назвал ЦСКА главным клубом в своей карьере
Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Джикии рассказал о состоянии здоровья защитника перед матчем с «Уралом»

Кавазашвили считает, что Промес может побить рекорд по количеству голов среди легионеров РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости