Натхо: «Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? Я счастлив своей ролью в «Партизане», но никогда не говори никогда»

Бибрас Натхо ответил, вернется ли он в Россию или ЦСКА

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо ответил на вопрос о том, вернется ли он в Россию или ЦСКА, если его пригласят. 34-летний израильтянин отметил, что счастлив своей ролью в белградском клубе.

«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем, — приводит слова Натхо Sport24. — Я счастлив своей ролью в «Партизане». Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори «никогда». Посмотрим».

Натхо играл за армейцев с 2014 по 2018 год. В составе красно-синих он становился чемпионом России в сезоне-2015/16.

Также полузащитник выступал за «Рубин» с 2010-го по 2013-й, вместе с которым выигрывал Кубок и Суперкубок России.