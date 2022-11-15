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15 ноября, 17:42

Кавазашвили считает, что Максименко мог бы заиграть в Европе в случае ухода из «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о положении вратаря Александра Максименко в «Спартаке».

«Максименко в последнее время очень прибавил в мастерстве. Я его критиковал в прошлые годы за то, что он, имея прекрасную фигуру, не выходил на верховые мячи, терял позицию на линии ворот. После появления Селихова, вратари начали равняться друг на друга. Селихов очень прилично играет на выходах, показал добротную игру для «Спартака» и Максименко вошел в раж, начал меняться в лучшую сторону», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Он также отметил, что сейчас у «Спартака» есть два одинаковых по мастерству вратаря.

«Мог бы Максименко играть в Европе? Вполне, потому что по мастерству они оба уже выступают достаточно грамотно. Сегодня в основном составе «Спартака» играет Селихов, а Максименко в запасе. Если он готов ждать своей очереди, то он, естественно, остается в команде и продолжает ждать случая, чтобы его начали ставить. Если он не готов и хочет закрепиться, как основной вратарь, то ему надо искать другую команду, но я не призываю его уходить из «Спартака», — добавил Квавазашвили.

24-летний Максименко присоединился к «Спартаку» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб шесть матчей, пропустил четыре мяча и три раза отстоял на ноль.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-schitaet-chto-maksimenko-mog-by-zaigrat-v-evrope-v-sluchae-ukhoda-iz-spartaka-
Александр Максименко
Анзор Кавазашвили
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