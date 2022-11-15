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15 ноября, 17:53

Мор: «Абаскаль оказался именно тем тренером, в котором сегодня так нуждается «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Согласен с Романцевым, что с нынешним составом «Спартак» просто обязан становиться призером при любом тренере?

— С Олегом Ивановичем трудно спорить. И все-таки не соглашусь насчет «любого тренера». Мне очень нравится Абаскаль. Нравится умением выстраивать игру, использовать все плюсы своих футболистов и находить слабые места соперников. Он оказался именно тем тренером, в котором сегодня так нуждается «Спартак».

— Как думаешь, за счет чего Абаскалю удалось переломить кризисную ситуацию и поставить «Спартак» на ноги?

— Когда команда добивается успехов, то о ней частенько говорят — она играет за тренера. Это означает, что между ним и футболистами сложились отношения абсолютного доверия и взаимного уважения. Значит, Абаскаль сумел почувствовать ребят, нашел с ними общий язык, что редко удается его коллегам-иностранцам. И еще один важный момент: Абаскалю повезло, что он пришел в клуб, когда в нем затихли скандалы, чего давно не было. Это дало возможность не испытывать того давящего дискомфорта, который держит в напряжении и мешает работать. Плюс у испанца четкие и понятные требования к футболистам — дорожить мячом, бездумно не палить куда попало, не опускать рук ни при каких обстоятельствах. А еще соблюдать законы конкуренции, о которой он упомянул в интервью перед дерби.

Квинси Промес и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Это был наш — романцевский — «Спартак»!» Мор — о победе красно-белых
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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