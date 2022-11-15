Мор: «Абаскаль оказался именно тем тренером, в котором сегодня так нуждается «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Согласен с Романцевым, что с нынешним составом «Спартак» просто обязан становиться призером при любом тренере?

— С Олегом Ивановичем трудно спорить. И все-таки не соглашусь насчет «любого тренера». Мне очень нравится Абаскаль. Нравится умением выстраивать игру, использовать все плюсы своих футболистов и находить слабые места соперников. Он оказался именно тем тренером, в котором сегодня так нуждается «Спартак».

— Как думаешь, за счет чего Абаскалю удалось переломить кризисную ситуацию и поставить «Спартак» на ноги?

— Когда команда добивается успехов, то о ней частенько говорят — она играет за тренера. Это означает, что между ним и футболистами сложились отношения абсолютного доверия и взаимного уважения. Значит, Абаскаль сумел почувствовать ребят, нашел с ними общий язык, что редко удается его коллегам-иностранцам. И еще один важный момент: Абаскалю повезло, что он пришел в клуб, когда в нем затихли скандалы, чего давно не было. Это дало возможность не испытывать того давящего дискомфорта, который держит в напряжении и мешает работать. Плюс у испанца четкие и понятные требования к футболистам — дорожить мячом, бездумно не палить куда попало, не опускать рук ни при каких обстоятельствах. А еще соблюдать законы конкуренции, о которой он упомянул в интервью перед дерби.