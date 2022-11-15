ЭСК РФС признала ошибочным решение Любимова не удалять Зайнутдинова в матче «Локомотив» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Артема Любимова не удалять полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в матче с «Локомотивом» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Бахтиера Зайнутдинова (ЦСКА) на 39-й минуте матча. Зайнутдинов в единоборстве за мяч делает неестественное движение рукой в направлении соперника и совершает интенсивный контакт с его лицом. Большинство членов комиссии считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку ЦСКА за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение в матче», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Матч «Локомотив» — ЦСКА прошел 29 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Армейцы одержали победу со счетом 1:0.

Главным арбитром был Артем Любимов. Также встречу обслуживали Рашид Абусуев, Арам Петросян, резервный Алексей Сухой, ВАР Артем Чистяков.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 13 очками.