Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за 4 миллиона евро

01:01
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Торино» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе защитника Самюэля Жиго, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

По данным источника, стороны обсуждают возможную сделку. Официального предложения пока не было. Клубы могут сойтись на сумме около 4 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Жиго провел шесть матчей за команду. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Виновная жертва: над убийцей котенка устроили самосуд
Под Екатеринбургом девочку заподозрили в изнасиловании младшего брата
Какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд