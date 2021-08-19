Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за 4 миллиона евро

«Торино» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе защитника Самюэля Жиго, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

#Torino talks on for Spartak Moscow central back Samuel #Gigot. No offer atm, an agreement could be find for around 4M @tvdellosport https://t.co/78aRMCI2jD — Gianluigi Longari (@Glongari) August 18, 2021

По данным источника, стороны обсуждают возможную сделку. Официального предложения пока не было. Клубы могут сойтись на сумме около 4 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Жиго провел шесть матчей за команду. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника.