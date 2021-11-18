Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию об обвинении в покушении на убийство со стороны прокуратуры Амстердама в адрес форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Видимо, в Промесе не нуждалась ни одна команда, когда его покупал «Спартак». Удивляться тому, что случилось не стоит. Если разрешили выезд, не было преследования — значит «Спартак» знал, что делает. Промес уже около года отыграл — значит он нас устраивает. От этой истории «Спартак» ничего не потерял, а наоборот — приобрел хорошего футболиста, от которого ждали очень многое. Не знаю, что действует на Квинси, но он отличается от того, что был в первый раз. Это два разных футболиста. Тогда он играл блестяще, а сейчас — слезы», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что прокуратура Амстердама предъявила 29-летнему нидерландцу официальные обвинения в покушении и нанесении ножевых ранений.