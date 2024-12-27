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Кавазашвили: «У Латышонка есть все качества, чтобы играть в топовом клубе Европы»

Сергей Ярошенко
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал российских вратарей, которые могли бы заиграть в Европе.

«У Латышонка есть все качества для того, чтобы играть в одной из лучших команд Европы. Это очень сильный вратарь. Также я назвал бы Лантратова, хотя в последних матчах первого круга он немножко расслабился и допустил несколько ошибок, за что и поплатился. Тем не менее у Ильи есть задатки хорошего вратаря. Также здорово прибавил Александр Максименко. Еще я бы выделил Станислава Агкацева. Вот четверка российских вратарей, которые могут проявить себя в Европе», — приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 26-летний Евгений Латышонок провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 9 голов. На его счету 10 сухих матчей.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Максименко
Анзор Кавазашвили
Илья Лантратов
РПЛ
Евгений Латышонок
Станислав Агкацев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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