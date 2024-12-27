Кавазашвили: «У Латышонка есть все качества, чтобы играть в топовом клубе Европы»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал российских вратарей, которые могли бы заиграть в Европе.

«У Латышонка есть все качества для того, чтобы играть в одной из лучших команд Европы. Это очень сильный вратарь. Также я назвал бы Лантратова, хотя в последних матчах первого круга он немножко расслабился и допустил несколько ошибок, за что и поплатился. Тем не менее у Ильи есть задатки хорошего вратаря. Также здорово прибавил Александр Максименко. Еще я бы выделил Станислава Агкацева. Вот четверка российских вратарей, которые могут проявить себя в Европе», — приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 26-летний Евгений Латышонок провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 9 голов. На его счету 10 сухих матчей.