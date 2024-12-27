Лещенко считает, что возможный уход Бителло станет потерей для «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном уходе бразильского полузащитника Бителло из клуба.

«Конечно, это будет потерей. Бителло — настоящий классный ролевой игрок. Очень жалко, если он уйдет. С другой стороны, может быть, на его место придет кто-то из молодых футболистов «Динамо», — сказал Лещенко «СЭ».

Бителло выступает за бело-голубых с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 1 гол и 10 голевых передач в 21 матче во всех турнирах.