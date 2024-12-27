Ледяхов назвал лучших игроков РПЛ в первой части сезона

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением о лучших футболистах РПЛ в первой части сезона.

«В первой половине чемпионата России выделил бы, естественно, Манфреда Угальде из «Спартака» и Алексея Батракова из «Локомотива». Это два футболиста, которые выделялись больше остальных», — сказал Ледяхов Vprognoze.ru.

19-летний полузащитник «Локомотива» Батраков в нынешнем сезоне отметился в РПЛ 10 голами и 6 передачами, уступая по этому показателю только форварду «Спартака» Угальде (15+2).