В «Оренбурге» считают невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно.

«Латиноамериканцы чувствуют прекрасно у нас. Они отлично провели эти полгода, мы даже не ожидали такого прогресса от них и такой быстрой адаптации к нашей лиге. Они не собираются уходить, хоть и есть какие-то разговоры, или приостанавливать контракт с нами», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ».

«Оренбург» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25-ю очками.