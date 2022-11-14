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Президент «Оренбурга» — о легионерах: «Они не собираются уходить или приостанавливать контракт с нами»

В «Оренбурге» считают невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал невозможным уход легионеров из клуба в зимнее трансферное окно.

«Латиноамериканцы чувствуют прекрасно у нас. Они отлично провели эти полгода, мы даже не ожидали такого прогресса от них и такой быстрой адаптации к нашей лиге. Они не собираются уходить, хоть и есть какие-то разговоры, или приостанавливать контракт с нами», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ».

«Оренбург» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25-ю очками.

ФК Оренбург
1
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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П
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