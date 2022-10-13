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13 октября, 17:46

Кавазашвили надеется, что «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили надеется на победу красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я болельщик «Спартака». Поэтому я думаю, что красно-белые выиграют в дерби. При этом я не представляю, с какой ноги в день игры встанут ведущие футболисты команды: Соболев и Промес. Я не знаю. Мотивация у всех одинаковая — что у ЦСКА, что у «Спартака». Победа, вперед!
Деньги платят всем одинаково большие, поэтому ни один футболист не будет болтаться просто так. Каждый хочет прокормить свою семью, а также показать, что умеет играть футбол. Сейчас, может, и нет большого стремления попасть в сборную России, потому что у национальной команды спарринг-партнеры не очень серьезные. В настоящий момент нужно просто хорошо выступать в чемпионате», — приводит Betonmobile слова Кавазашвили.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-nadeetsya-na-pobedu-spartaka-v-derbi-s-tsska
Анзор Кавазашвили
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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