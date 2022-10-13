Адиев считает, что защитник «Зенита» Алип соответствует уровню РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил уровень защитника казахстанской команды и «Зенита» Нуралы Алипа.

«Думаю, Алип соответствует уровню РПЛ и в случае чего на него будет спрос, если он решит покинуть «Зенит». Нуралы обладает неплохими качествами, здорово играет один в один. Кроме того, он довольно быстр для центрального защитника.

Оставаться в «Зените» или же искать новый клуб — лучше спросите у него. Он сам должен сделать выбор. Зная характер Нуралы, я уверен, что он будет бороться за место в составе «Зенита». Время еще есть. Алип — молодой, талантливый парень, который будет прибавлять в мастерстве», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

В феврале «Зенит» арендовал Алипа у «Кайрата» до конца 2022 года с правом выкупа. 22-летний футболист принял участие в 18 матчах команды из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями.