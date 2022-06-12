Генеральный директор «Спартака»: «Каттани нацелен на работу и не планирует никуда уходить»

В «Спартаке» заявили, что не собираются менять спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о будущем спортивного директора Лука Каттани.

— Остается ли Каттани в «Спартаке»?

— Насколько я знаю, он нацелен на работу и не планирует никуда уходить. Меня это очень сильно радует, — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Ранее Лука Каттани в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не видит причин для ухода из клуба.

9 июня, «Спартак» объявил, что Паоло Ваноли покинул пост главного тренера команды.

Ваноли тренировал «Спартак» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022 года. Вместе с ним красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1) и заняли 10-е место в РПЛ по итогу прошлого сезона.