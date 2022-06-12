Генеральный директор «Спартака» рассказал о планах команды на товарищеские матчи

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии в летнем турнире.

«У нас меньше трех недель на подготовку. Нам необходимо подготовиться, познакомиться с главным тренером. Необходимо провести подготовку к сезону. И дальше уже смотреть на начало чемпионата», — сказал Мележиков «СЭ».

Московский «Спартак» начнет подготовку к новому футбольному сезону раньше обычного. Дату начала подготовки сообщила пресс-служба команды. Дата первого мероприятия в рамках подготовки к новому первенству — 21 июня.

Игроки соберутся на базе в подмосковной Тарасовке, где у них состоится медосмотр. Кроме того, в рамках стартового дня сборов футболисты заселятся на данную базу.