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Сегодня, 16:01

Генеральный директор «Спартака» рассказал о планах команды на товарищеские матчи

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии в летнем турнире.

«У нас меньше трех недель на подготовку. Нам необходимо подготовиться, познакомиться с главным тренером. Необходимо провести подготовку к сезону. И дальше уже смотреть на начало чемпионата», — сказал Мележиков «СЭ».

Московский «Спартак» начнет подготовку к новому футбольному сезону раньше обычного. Дату начала подготовки сообщила пресс-служба команды. Дата первого мероприятия в рамках подготовки к новому первенству — 21 июня.

Игроки соберутся на базе в подмосковной Тарасовке, где у них состоится медосмотр. Кроме того, в рамках стартового дня сборов футболисты заселятся на данную базу.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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