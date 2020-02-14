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Катанья посетил тренировку «Крыльев Советов»

21:09
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Бразильский нападающий Катанья посетил тренировку «Крыльев Советов». Бывший игрок самарского клуба сфотографировался с Александром Анюковым, вместе с которым выступал за самарцев в 2004 году.

Катанья провел за «Крылья» 11 матчей и забил 1 гол. Наибольшую известность он приобрел за время выступления за «Сельту».

Сейчас Катанья — тренер Академии в Марбелье.

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