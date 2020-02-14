Бразильский нападающий Катанья посетил тренировку «Крыльев Советов». Бывший игрок самарского клуба сфотографировался с Александром Анюковым, вместе с которым выступал за самарцев в 2004 году.

Сегодня нашу вечернюю тренировку посетил Катанья. Испанский бразилец в 2004 году вместе с Александром Анюковым завоевал третье место в составе нашей команды. Сейчас он тренер Академии в Марбелье. pic.twitter.com/6Pr33NvrTb — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 14, 2020

Катанья провел за «Крылья» 11 матчей и забил 1 гол. Наибольшую известность он приобрел за время выступления за «Сельту».

Сейчас Катанья — тренер Академии в Марбелье.