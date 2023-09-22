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Сегодня, 11:31

Кассьерра — о конкуренции с Сергеевым: «Самое важное, что и Ваня забивает, и я»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра на пресс-конференции перед матчем 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» поделился мнением о конкуренции с Иваном Сергеевым.

— В прошлом сезоне вы с Иваном Сергеевым в основном играли по очереди, сейчас иногда играете вместе. Как делите полномочия на поле, как общаетесь вне поля?

— Действительно, в прошлом сезоне было так, в этом — немного иначе. Мы действуем на поле вдвоем, нам хорошо удается это делать. Самое важное, что и Ваня забивает, и я забиваю. Это самое главное — продолжать набирать очки, побеждать, чтобы и он, и я забивали и помогали команде. А общение и с ним, и со всеми партнерами по команде у меня очень хорошее. В «Зените» собраны все профессионалы, общаться с ними и взаимодействовать легко как на поле, так и за его пределами. Самое главное, чтобы каждый продолжал вносить свою лепту в общее дело.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец провел 13 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету 28-летнего россиянина 6 голов и передача в 11 играх.

Иван Сергеев
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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