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Сегодня, 11:33

Семак — о Ерохине: «Странная ситуация — игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о ситуации с полузащитником Александром Ерохиным.

— Не так давно стало известно, что Александр Ерохин был заявлен за «Зенит-2», но при этом он вышел на матч с «Ахматом» с капитанской повязкой. Можете разъяснить, почему именно Ерохина выбрали в качестве того, кто займет заявку «Зенита-2»?

— Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Поэтому таким образом мы освободили это место. Странная ситуация, что игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке. Поэтому мы просто освободили место на всякий случай, чтобы у нас была дополнительная возможность дозаявить кого-то из иностранцев. А то, что он вышел с капитанской повязкой... Это один из самых опытных игроков, уважаемых в нашей команде. Саша своим трудом уже давно заслужил большое уважение и у нас, и у команды. Он на каждой тренировке и в каждой игре показывает максимум того, на что способен. Поэтому здесь выбор был очевиден, мне кажется.

Ранее 33-летний россиянин был заявлен за дубль «Зенита» для выступления во второй лиге.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 8 матчах, в которых сделал 1 голевую передачу.

Александр Ерохин
Сергей Семак
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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