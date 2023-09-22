Семак — о Ерохине: «Странная ситуация — игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о ситуации с полузащитником Александром Ерохиным.

— Не так давно стало известно, что Александр Ерохин был заявлен за «Зенит-2», но при этом он вышел на матч с «Ахматом» с капитанской повязкой. Можете разъяснить, почему именно Ерохина выбрали в качестве того, кто займет заявку «Зенита-2»?

— Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Поэтому таким образом мы освободили это место. Странная ситуация, что игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке. Поэтому мы просто освободили место на всякий случай, чтобы у нас была дополнительная возможность дозаявить кого-то из иностранцев. А то, что он вышел с капитанской повязкой... Это один из самых опытных игроков, уважаемых в нашей команде. Саша своим трудом уже давно заслужил большое уважение и у нас, и у команды. Он на каждой тренировке и в каждой игре показывает максимум того, на что способен. Поэтому здесь выбор был очевиден, мне кажется.

Ранее 33-летний россиянин был заявлен за дубль «Зенита» для выступления во второй лиге.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 8 матчах, в которых сделал 1 голевую передачу.