Кассьерра — о травме Караваева: «Это огромная потеря для «Зенита»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» поддержал защитника Вячеслава Караваева, получившего травму на сборах сине-бело-голубых в Катаре.

— Это очень грустная новость. Каждый из нас вносит свою лепту в общий успех, поэтому травма Славы — огромная потеря для «Зенита». Все в команде хотят увидеть его скорее в строю, пожелали ему здоровья лично. Я от себя в очередной раз желаю ему скорейшего выздоровления. Уверен, что Слава со всем справится. Он очень сильный духом и характером человек, настоящий боец. Мы все очень ждем его возвращения, — сказал Кассьерра «СЭ».

В конце первого сбора в Дохе Караваев получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на семь месяцев. В текущем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.