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Сегодня, 09:15

Касинтура рассказал, как подарил 60 билетов друзьям на матч махачкалинского «Динамо» против «Краснодара»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности матчей против «Краснодара» (0:0).

— Какой матч самый запоминающийся?

— Первые игры, наш дебют в РПЛ. Наверное, и пресса, и болельщики даже не ожидали, что мы будем так достойно выступать. Тем, кто в нас не верил или недооценивал, мы доказали, что вышли в РПЛ для того, чтобы побеждать. Думаю, многих удивила наша игра. В матче с «Краснодаром» вообще после первого тайма могли вести 3:0, если бы реализовали все, как умеем. Вряд ли кто ожидал, что дебютант РПЛ будет так смело играть против «Краснодара» на его поле.

— Ты учился в КубГТУ, играл за любительские команды Краснодара. Матч с «быками» для тебя что-то особенное?

— Да. Много друзей пришло на игру. Человек 60 попросили билеты. Если бы вышли в РПЛ раньше, то еще больше было бы. Сейчас больше половины людей, с кем учился, уже разъехались.

— Всем помог с билетами?

— Да. Это было нетяжело. От клуба попросил 25 штук и сам докупил.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Эгаш Касинтура
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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