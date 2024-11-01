«Динамо» — «Ростов»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча между «Динамо» и «Ростовом» в 14-м туре чемпионата России завершился ничьей — 1:1.

Счет на 24-й минуте открыл форвард ростовчан Николай Комличенко. Через две минуты отличился Александр Кутицкий из московской команды.

Игра проходит на ВТБ Арене в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».