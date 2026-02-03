Касерес объяснил потасовку в конце матча «Динамо» с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопрос о потасовке в матче против «Зенита» (1:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Что случилось в конце матча? Что за стычка произошла?

— Понятно, что это товарищеские матчи, но обе команды хотели победить. Был накал страстей, нас не устраивал результат. Было очень много эмоций.

— У многих игроков есть проблемы с самочувствием. Как ты себя чувствуешь?

— Я чувствую себя хорошо. Понятно, что мы устаем, потому что готовимся к возобновлению сезона. Сегодня было жарко, поэтому мы подустали, — сказал Касерес.

«Зенит» в следующем матче Зимнего кубка РПЛ 6 февраля сыграет против «Краснодара», а «Динамо» в этот же день встретится с ЦСКА.