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3 февраля, 17:36

Тренер «Зенита» Оливейра: «Вендел заплатил штраф, но уже набрал форму, все нормально с дисциплиной»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о штрафе полузащитника Вендела за опоздание на сбор.

«Сборы проходят хорошо! Сегодня провели игру, слава богу, все без травм. Набираем игровой тонус. Вендел? Он опоздал чуть-чуть, заплатил штраф, но уже набрал кондиции. С ним все в порядке, с дисциплиной все нормально», — сказал Оливейра «СЭ».

Ранее 28-летний бразилец с недельным опозданием прибыл на сбор «Зенита» в Катаре и заплатил рекордный штраф в истории клуба.

Вендел.Вендел вернулся. За опоздание на сборы бразилец заплатит рекордный штраф в истории «Зенита»

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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