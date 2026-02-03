Тренер «Зенита» Оливейра: «Вендел заплатил штраф, но уже набрал форму, все нормально с дисциплиной»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о штрафе полузащитника Вендела за опоздание на сбор.

«Сборы проходят хорошо! Сегодня провели игру, слава богу, все без травм. Набираем игровой тонус. Вендел? Он опоздал чуть-чуть, заплатил штраф, но уже набрал кондиции. С ним все в порядке, с дисциплиной все нормально», — сказал Оливейра «СЭ».

Ранее 28-летний бразилец с недельным опозданием прибыл на сбор «Зенита» в Катаре и заплатил рекордный штраф в истории клуба.