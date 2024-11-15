Каряка заявил, что был удивлен уходу Корниленко из «Крыльев Советов»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением об отставке спортивного директора самарского клуба Сергея Корниленко.

«Точных причин ухода Корниленко из «Крыльев» я не знаю. Но, честно говоря, был удивлен этому. Сергей давно там работал. Он — одна из легенд Самары. Но повторюсь, причин этого ухода я не знаю», — приводит слова Каряки Legalbet.by.

Корниленко занимал пост спортивного директора «Крыльев Советов» с августа 2020 года. 31 октября стало известно о его уходе из самарского клуба.

После первого круга «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.