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Сегодня, 09:23

Каряка заявил, что был удивлен уходу Корниленко из «Крыльев Советов»

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением об отставке спортивного директора самарского клуба Сергея Корниленко.

«Точных причин ухода Корниленко из «Крыльев» я не знаю. Но, честно говоря, был удивлен этому. Сергей давно там работал. Он — одна из легенд Самары. Но повторюсь, причин этого ухода я не знаю», — приводит слова Каряки Legalbet.by.

Корниленко занимал пост спортивного директора «Крыльев Советов» с августа 2020 года. 31 октября стало известно о его уходе из самарского клуба.

После первого круга «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: Legalbet.by
Андрей Каряка
Сергей Корниленко
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Спартак

 8
П
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Маркус Вендел

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Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

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