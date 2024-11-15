Батраков не согласился, что «разрывает» РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал свое выступление в текущем розыгрыше РПЛ.

«Насчет «разрываю» лигу не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде. Они всегда рядом со мной — подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается, — цитирует Батракова РИА «Новости».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 14 матчей в РПЛ, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.

После 15 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.