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Батраков не согласился, что «разрывает» РПЛ в этом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал свое выступление в текущем розыгрыше РПЛ.

«Насчет «разрываю» лигу не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде. Они всегда рядом со мной — подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается, — цитирует Батракова РИА «Новости».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 14 матчей в РПЛ, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.

После 15 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РИА «Новости»
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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