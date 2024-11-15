Глушаков: «Не смотрел интервью Дзюбы и ничего не слышал»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что не смотрел интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Интервью Дзюбы? Я его не смотрел и ничего не слышал. Каждый имеет свою точку зрения и пусть сам отвечает за свои слова. Высказывание Артема про «Спартак»? Мне неинтересно отвечать на провокационные вопросы», — цитирует «РБ Спорт» Глушакова.

36-летний Дзюба дал большое интервью, в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива», раскритиковал руководство московского клуба, поделился планами на будущее, высказался о российских комментаторах.