«Локомотив» поздравил Галактионова с днем рождения

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала поздравления с днем рождения главного тренера команды Михаила Галактионова.

21 мая Галактионову исполнился 41 год.

«Поздравляем главного тренера «Локомотива»! И желаем нашему наставнику крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого энтузиазма, спортивной удачи и больших побед! С днем рождения, Михаил Михайлович!» — говорится в сообщении.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В текущем сезоне команда под его руководством с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Также железнодорожники уступили «Ростову» (0:2) на втором этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.