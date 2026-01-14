Кахигао: «Вместе с Карседо мы работали в «Арсенале». Для меня честь представить его болельщикам «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао представил нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

5 января красно-белые объявили о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года.

— Сегодня важный день для «Спартака». Мы представляем нашего нового главного тренера. Он пришел из «Пафоса», где у него был успешный период. Мы вместе с ним работали в «Арсенале». Для меня честь представить его вам, — сказал Кахигао на пресс-конференции.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.