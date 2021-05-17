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«Краснодар» ушел в летний отпуск

10:52
Игроки «Краснодара». Фото Instagram
Игроки «Краснодара». Фото Instagram
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17 мая, на следующий день после матча с «Ростовом», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Игроки, задействованные в национальных сборных, вскоре приступят к подготовке к чемпионату Европы в составе своих команд, а остальные получат возможность полноценно отдохнуть перед сезоном-2021/22, сообщает сайт клуба.

16 июня 2021 года «быки» вновь соберутся в Краснодаре, а 18-го отправятся на первый из двух сборов. Оба летних сбора «Краснодар» проведет в Австрии, неподалеку от городка Кицбюэль. Первый сбор состоится с 18 июня по 1 июля, второй — с 5 по 19 июля.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139246

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