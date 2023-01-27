Каррера — о словах Глушакова про премиальные от Федуна: «Странно, что Денису интересно это обсуждать»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова хавбека Дениса Глушакова о том, как итальянский специалист делился премиальными от Леонида Федуна с тренерским штабом.

По словам 36-летнего российского футболиста, Каррера не спешил делить бонусы со своими помощниками после чемпионского сезона.

«Я уже говорил об этой ситуации. Сейчас мне все равно. Если честно, то после стольких лет говорить об этом бесполезно. Странно, что Денису до сих пор это интересно обсуждать... Мне все равно», — сказал Каррера «СЭ».

Под руководством итальянца красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. Глушаков играл за московский клуб с 2013-го по 2019 год.