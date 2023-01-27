Агент Изидора заявил, что общается с пятью клубами по будущему игрока: «Ничего не ясно»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что игрок может продолжить карьеру во французском «Лионе». Ранее об этом сообщал Footmercato.

«Изидор может уйти в «Лион»? Ничего не ясно. Мы разговаривали со многими клубами насчет Вильсона. Конкретно с пятью. СМИ пишут разное каждый день», — сказал Лакруа «СЭ».

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.