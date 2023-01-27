Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:28

Кутепов о перспективах «Торпедо» на весну: «Покажем футбол лучше, чем в осенней части чемпионата»

Кутепов поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России сезона-2022/23
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился с «СЭ» ожиданиями от весенней части чемпионата России сезона-2022/23.

— Как оцените свое состояние?

— Все хорошо, все в порядке. У меня были полноценные сборы. Надеюсь, дальше будет ещё лучше.

— Какой настрой на весну?

— Нужно начинать с победы, желательно продолжать и заканчивать победами. Будем стараться выжать максимум из тех шансов, которые нам предоставятся. Будем делать все возможное и невозможное. У нас хорошая команда, хорошо пройдем сбор, уверен в этом. И покажем футбол лучше, чем был в осенней части чемпионата, — сказал Кутепов.

29-летний россиянин выступает за «Торпедо» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не могу представить, что российский футбол окажется в АФК». Интервью Станислава Черчесова
На Украине потребовали запретить отцу Джоковича появляться на трибунах
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково
Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко заметили в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Песков: осужденный из ЧВК «Вагнер» проявил геройство в ходе военной спецоперации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Александр Мостовой: «Он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать»
L'Equipe: «ПСЖ» возобновит переговоры с «Зенитом» о трансфере Малкома
L'Equipe: Изидор близок к переходу в «Лион» за 6 миллионов евро
Шмарко считает Джикию лучшим защитником РПЛ
Новичка ЦСКА Агапова открыл Бердыев: брал на сборы в 16 лет и называл будущим «Рубина». Но игрок не подошел Слуцкому
Каррера — о словах Глушакова про премиальные от Федуна: «Странно, что Денису интересно это обсуждать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррера — о словах Глушакова про премиальные от Федуна: «Странно, что Денису интересно это обсуждать»

Шмарко считает Джикию лучшим защитником РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости