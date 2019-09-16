Каррера не знает, почему Федун отказался возвращать его в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» затруднился оценить решение владельца клуба Леонида Федуна ответить отказом на просьбу болельщиков о возвращении специалиста в команду. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству и выиграв Суперкубок. После отставки Карреры со «Спартаком» в качестве исполняющего обязанности главного тренера три недели работал испанец Рауль Рианчо, а в ноябре 2018-го команду принял Олег Кононов.

— Известная история: в середине лета Федун проводил встречу с болельщиками. Фанаты просили Леонида Арнольдовича вернуть вас на пост главного, но тот ответил отказом. Правда, в русском языке есть два известных выражения: «Никогда не говори никогда» и «В одну реку дважды не входят». Какая вам ближе?

— Я предпочитаю первое — «Никогда не говори никогда».

— Применительно к футболу или к жизни в целом?

— К жизни в целом. Жизнь — она такая.

— Понятно, что лучше спросить у самого Федуна, но все же: как вы думаете, почему он не захотел вернуть вас? Значит ли это, что он не хочет признавать свою ошибку в случае с вашим увольнением?

— Подобный вопрос действительно лучше задать господину Федуну, я не смогу на него ответить. Не могу сказать, какие мысли у другого человека в голове.

— Вернемся в сентябрь прошлого года. Нет ощущения, что клуб мог бы вас поддержать? Вы остались один на один с теми проблемами, которые возникли.

— Думаю, со стороны руководства могло быть больше поддержки, но что было — то было. Я принял то, что случилось, как всегда и делал по жизни. Я всегда защищал всех в своем деле и ни в кого не тыкал пальцем, это часть нашей работы. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь