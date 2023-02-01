Каррера назвал самого талантливого игрока, с которым работал в России

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о самом талантливом игроке, с которым он работал в России.

«Было несколько хороших игроков, но самым талантливым был Луис Адриано! Из нынешних игроков «Спартака» самым талантливым могу назвать Промеса! К их уровню был близок Джано и Александр Самедов», — сказал Каррера «СЭ».

Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат страны (сезон-2016/17).