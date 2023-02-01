«Севилья» интересовалась Абаскалем

Как стало известно «СЭ», «Севилья» проявляла интерес к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

В июне 2022 года 33-летний специалист возглавил красно-белых после отставки итальянца Паоло Ваноли. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ (36 очков).

«Севилья» занимает 13-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко в 19 матчах. Сейчас команду возглавляет аргентинец Хорхе Сампаоли.